Flavia Vento ospite a Domenica In parla dell'avvistamento della Madonna: «Ho visto una signora con un vestito color cielo»

Ospite a Domenica In, l'ex celebre showgirl Flavia Vento, interrogata dalla padrona di casa Mara Venier, parlerà della notizia che l'ha vista negli scorsi giorni al centro di un certo clamore mediatio, dopo la condivisione su X di un post in cui dichiarava: «La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà».

Il tweet è di Flavia Vento, la showgirl che già in passato con i suoi tweet "alieni" aveva fatto discutere.

Nel post condiviso su X, Flavia Vento allega la foto di una Madonna che dovrebbe ricordare quella che racconta di aver visto. Il mantello e la corona con le dodici stelle.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

Già in passato aveva raccontato di aver visto gli alieni. Tanto che qualche mese fa, quando l’ex 007 americano David Grusch aveva dichiarato davanti al Congresso che «gli Usa hanno astronavi aliene, da decenni nascondono un programma sugli Ufo», la soubrette era tornata a parlarne. «Questa per me è una grande rivalsa. Ma non mi stupisce: ho sempre saputo di avere una marcia in più - aveva detto a MowMag -. Solo, c’è chi lo capisce e chi no. Io a settembre ho visto veramente una cosa molto strana in cielo. Questa stella che si muoveva emanando una luce fortissima, non era un aereo. E poi stava proprio davanti alla costellazione di Orione che è una delle più magiche, anche gli Antichi la veneravano. L’ho scritto su Twitter e tutti hanno cominciato a prendermi in giro. Perché quando parli degli alieni, la gente pensa sempre che sia fantascienza. Le persone non è che capiscano molto, non hanno una mente aperta. Ne avevo visto anche un altro nelle Marche, 6 anni fa. Era una cosa che si muoveva a scatti. Abbastanza particolare».