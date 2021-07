Carrà morta, Malgioglio in lacrime: «Raffaella amore mio... sono disperato! Ti amerò per sempre»

Cristiano Malgioglio non ci crede ancora. La sua amica Raffaella Carrà, è morta, e il suo cuore è in frantumi. Il post su Instagram del cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano commuove il mondo social. Un saluto a Raffaella Carrà in suo stile, uomo eccentrico, ma dal cuore grande.

Un cuore come distrutto dal dolore, dopo aver appreso la scomparsa della regina della musica e della Tv italiana. Il ricordo delle ultime parole scambiate qualche mese fa e un saluto speciale da parte di un amico che con lei ha condiviso tanto.

«Raffaella amore mio... sono disperato.

Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il ❤ cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa... ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre».