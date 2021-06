Roberto Angelini torna a Propaganda Live ma viene sommerso dalle critiche: la reazione di Diego Bianchi

Roberto Angelini torna a Propaganda Live dopo la polemica sul lavoro in nero e la decisione di abbandonare la televisione. Diego Bianchi aveva lasciato la porta aperta al musicista, ma sui social in molti hanno criticato il rientro avvenuto in occasione dell'ultima puntata del programma in onda su La7. Il musicista, da anni nella band del programma, aveva deciso di prendersi una pausa dopo essersi trovato al centro di un caso: lui stesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati