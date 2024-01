Roberto Giacobbo torna con Freedom: la figlia modella, rischiò di morire attaccato dagli squali e quando vinse 14 milioni da Mike Bongiorno

Oggi, 15 gennaio, torna in prima serata su Italia 1 con “Freedom - Oltre il confine”, creatura di Roberto Giacobbo che in questa nuova edizione ha come “filo rosso” la vertigine: «Sarà la stagione più bella di sempre, miglioriamo ogni volta. Siamo stati in Portogallo, sulle scogliere di Cabo da Roca, e in Grecia, dove abbiamo visitato i monasteri costruiti sulle impervie Meteore. Mi sono affacciato nel vuoto, nella cascata delle Marmore (in provincia di Terni, ndr). E nella prima puntata ci sarà un servizio incredibile sul Colosseo e i suoi sotterranei» ci dice Giacobbo, che nel 2024 festeggia 25 anni in tv. «Ho fatto oltre 400 prime serate e altrettanti day time, per un totale di quasi mille puntate. Sono andato in onda ininterrottamente su La7, Rai e Mediaset senza fermarmi mai. Questo significa sapersi confrontare con pubblici, reti e mercati diversi. Il format ha cambiato titolo e si è evoluto nel tempo, ma siamo un programma di buone notizie e lo siamo da 25 anni!»

La carriera

Giacobbo è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma gli anni della giovinezza li trascorre nella città natale del papà, a Bassano del Grappa.

Si laurea in Economia e Commercio e inizia la sua carriera come autore radiofonico nel 1984, per Radio Dimensione Suono (RDS). Nel 1997 inizia la carriera come giornalista, e pochi anni dopo conduce il programma Stargate – Borderline per Telemontecarlo. Nel 2013 presenta Voyager – Ai confini della conoscenza e Ragazzi, c’è Voyager per la Rai.

La moglie e le figlie

Il conduttore è sposato dal 1994 con Irene Bellini, da cui ha avuto tre figlie (una delle quali di professione è modella). In un'intervista ha raccontato: «Ho conosciuto mia moglie Irene nell'88, a una cena di amici, un gruppo di giovani della Rai. Una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Irene arrivò un ritardo, andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi. Irene Bellini è, come il marito, un'autrice televisiva. La coppia ha tre figlie: Angelica, studentessa di Economia e management all'università Luiss, Giovanna, studentessa di Biotecnologia a Tor Vergata e modella, Margherita, studentessa del liceo.

Il covid

A Verissimo, nell'ottobre 2020, Giacobbo ha rivelato di avere contratto il Covid a inizio epidemia e di aver rischiato di morire. «Sono finito in rianimazione, non in terapia intensiva. Per 42 giorni ho visto solo persone con le tute. Potevo muovere solo gli occhi. Nel referto c'era scritto "situazione gravemente compromessa", ero a un passo dalla fine».

I milioni vinti da Mike Bongiorno

Sono tante le curiosità che riguardano la vita di Giaccobbo. Proprio il conduttore ha rivelato ad esempio che ha acquistato la sua prima moto, vincendo 14 milioni di lire al quiz «Bis» di Mike Bongiorno. mentre nel 2013, nel corso di alcune registrazioni per un suo programma, rischiò di morire attaccato dagli squali nell’isola di Yonaguni, in Giappone. «In quella zona il mare è sempre molto mosso - raccontò - ma in un momento tranquillo ci immergiamo e mentre siamo vicino ai misteriosi gradoni incisi, la guida mi spinge contro la parete. Stavano arrivando due squali martello di tre metri che mi hanno schivato per pochi centimentri. Sapevo che poco tempo prima avevano ucciso un sub. Siamo risaliti velocemente, rischiando la salute, e nel frattempo era anche iniziata una tempesta».