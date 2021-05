Samantha Togni lascia «I Fatti Vostri»dopo una sola stagione alla conduzione dello storico programma di Rai2 accanto a Giancarlo Magalli. Contrariamente a quanto accadde per la collega Adriana Volpe, stavolta il rapporto con il partner non c'entra con la sua decisione, come ha spiegato personalmente.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati