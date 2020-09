Uomini e donne, Sara Affi Fella mamma: è nato il primo figlio Tommaso

Sara Affi Fella è diventata mamma. Sara Affi Fella, ex tronista di “Uomini e donne” e protagonista di “Temptation Island” ha dato alla luce il suo primo figlio, Tommaso, nato dalla relazione col fidanzato, il calciatore Francesco Fedato.



E’ stato proprio il neo papà Francesco a dare l’annuncio dalle stories del suo account Instagram (poi ricondiviso da Sara), con un post che recita: “Benvenuto al mondo Tommaso – 30/09/2220”.

Una notizia attesa dai fan, dato che l’ultima stories di Sara risaliva alla sera prima, quando ha condiviso uno scatto che la ritraeva in una stanza della Clinica Villa del Sole a Caserta, dov’è nato il piccolo.



Sara aveva dato l’annuncio della sua gravidanza sempre dal social e in un’intervista aveva raccontato delle iniziali difficoltà: “E una gravidanza ahimè non facile – aveva spiegato in un’intervista a “Spy” - Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato. Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”.

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA