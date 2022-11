Selvaggia Lucarelli: «Ballando? La mia posizione scricchiola». Poi la frecciatina a Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli ha confessato che la sua posizione a Ballando con le Stelle potrebbe essere in forse. Ospite a La Vita in Diretta è stata intervistata da Alberto Matano che le ha però chiesto di non toccare il caso di Enrico Montesano, probabilmente perché ancora motivo di dibattito in Rai e, come anticipato, verrà chiarita nel corso della trasmissione di domani.

La battuta

L'attore, concorrente dello show, è stato eliminato a causa di una maglietta indossata nel corso delle prove. Selvaggia ne ha molto parlato sui suoi social, ma come promesso ad Alberto non ne ha fatto parola nel corso dell'intervista, limitandosi solo a una battuta: «Forse rientra lui ed esco io… sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare».

Nel corso della puntata non sono mancate le critiche di Giovanna Civitillo che ha definito la Lucarelli troppo severa, mentre Emma D’Aquino e Salvo Sottile hanno preso le difese della giornalista difendendo al tempo stesso il suo ruolo. Resta il mistero se quella di Selvaggia sia stata una battuta o ci sia qualcosa di vero. Un'altra frecciatina della Lucarelli ha fatto però riflettere, ed è stata lanciata, questa volta, proprio alla conduttrice di Ballando, Milly Carlucci: «Iva Zanicchi dice qualunque cosa, io ho dato dello str*nzo a Mariotto e Milly è rimasta spiazzata». Che stia veramente vacillando la sua posizione nel game show?