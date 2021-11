Verissimo, Serena Grandi choc: «Molestata da un prete. Avevo sei anni, un trauma»

Serena Grandi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato le molestie subite da piccola. «Un prete mi ha molestata. Avevo sei anni, ci insegnava il catechismo, io non ci volevo andare!» rivela l'attrice. «Ci abbracciava e voleva che lo baciassimo, è stato un trauma».

Nel salotto di Canale 5, l'attrice ha parlato del suo libro "Serena a tutti i costi": un'autobiografia dove parla di tutta la sua vita, comprese le parentesi negative.

«Ho sempre avuto un rapporto strano con gli uomini, perchè spesso ho incontrato narcisisti manipolatori. Per fortuna, per ben due volte, ho avuto la forza di denunciare».

Oggi Serena non è del tutto soddisfatta, soprattutto del suo corpo della sua estetica: «Ho fatto due interventi al seno, ho ricordo alla chirurgia finchè non mi hanno trovato un carcinoma. Ora non riesco a guardarmi allo specchio, quando vado nei negozi e le commesse mi dicono di specchairmi rifiuto».