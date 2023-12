Sky, la programmazione natalizia con omaggio a Vialli e Datome

Tanti eventi live e uno sguardo appassionato rivolto ai campioni e alle leggende del passato. Saranno feste ricche di sport su Sky, con oltre 300 ore di appuntamenti in diretta e in streaming su NOW. Per tutto il mese di dicembre niente soste fino al nuovo anno, con una lunga sequenza di eventi spettacolari e racconti unici, a partire dalle 6 nuove produzioni originali firmate Sky Sport, in onda da stasera.

Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo.

Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, "L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto". Dal 16 dicembre sarà disponibile "Ljubo, l’uomo salvato dal tennis", dedicato a Ivan Ljubicic, mentre dal 22 Federico Buffa racconterà Gigi Datome. A Natale da non perdere "Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri", mentre da gennaio arriverà "Grande e maledetta – La Lazio del ‘74", tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli che vinse il primo indimenticabile scudetto della storia biancoceleste.

A questo si aggiungono le sfide sul campo: la Serie A, il Boxing Day di Serie B la Serie C, la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Immancabile l’appuntamento con "Calciomercato - L’Originale", che torna dal 5 gennaio ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 23 insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

"Grande e maledetta - La Lazio del '74"

Dal 5 gennaio saranno quindi disponibili i tre episodi di "Grande e maledetta – La Lazio del ‘74", speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, la S.S. Lazio. Al centro della produzione originale Sky Sport, l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le risse e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.