Sonia Bruganelli, il racconto choc: «Quando è nata nostra figlia...»

Sonia Bruganelli ospite di “Belve”, condotto da Francesca Fagnani alle 22:55 su Raidue ha raccontato per la prima volta un fatto personale molto doloroso, legato alla nascita della figlia Silvia, venuta alla luce con una grave forma di cardiopatia. Sonia Bruganelli infatti è andata in crisi: “Una crisi vera c’è stata quando è nata nostra figlia - ha raccontato - Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Ho dovuto abdicare per parecchio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati