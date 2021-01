Paolo Bonolis, lutto ad Avanti un Altro: morta Eliana. «Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore»

Paolo Bonolis esprime il cordoglio per la morte di una persona dello staff di "Avanti un Altro". Il programma è in lutto dopo la scomparsa di Eliana, sconosciuta al pubblico ma molto amata dietro le quinte. A dare la notizia è stato proprio il conduttore, che su Instagram ha condiviso una foto della collaboratrice storica salutandola e ha pubblicato parole commoventi.

APPROFONDIMENTI NON CI CREDO? Paolo Bonolis dorme la notte di Capodanno, la moglie Sonia Bruganelli... THE DARK SIDE Paolo Bonolis: Tech da asporto. Cosa ci toglie la scorciatoia della...

IL RICORDO

«Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana», ha scritto il conduttore. Tra i tanti messaggi di condoglianze nei commenti al suo post, c'è anche quello di Francesco Cozzolino, tra i protagonisti di "Avanti un Altro": «Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole».

I POST

Anche la moglie Sonia Bruganelli ricorda la signora Eliana con un post su Instagram: «E adesso? Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umore Una sera, ai telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirate, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica. Però l'orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo. Mi mancherai Eliana».

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA