Il figlio di Paolo Bonolis vuole entrare al Grande Fratello. Sonia Bruganelli: «Entrerà nel reality, andrò a trovarlo»

Il figlio di Paolo Bonolis verso il Grande Fratello. È stata la mamma Sonia Bruganelli ad annunciare che Davide Bonolis ha intenzione di entrare nel reality Mediaset ora condotto da Alfonso Signorini e che lei lo andrà a trovarlo.

Davide Bonolis, ora sedicenne, come ha spiegato la mamma Sonia Bruganelli, è un grande fan del programma e non ne perde una puntata. Dopo tanti figli d’arte che hanno varcato la fatidica porta rossa del reality (anche assieme ai genitori) uno dei prossimi potrebbe essere proprio Bonolis Jr: “Mio figlio Davide è fan - ha spiegato la Bruganelli in un’intervista a “Chi” - A diciotto anni vuole entrare nella casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama il GF Vip, segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”.

La Bruganelli commenta anche la partecipazione dell’amica Elisabetta Gregoraci, ultimamente sotto tiro dell’opinionista Antonella Elia: “Ha avuto molto coraggio a farlo. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”.

