Sylvie Vartan: «Ho avuto due incidenti gravi. Mio marito? Folgorata da lui. Con Johnny Hallyday è finita perché ormai eravamo come fratelli»

Sylvie Vartan arriva a Domenica In e ringrazia l'Italia: «Ho cantanto molto in italiano e l'Italia mi ha regalato anche l'amore». Il secondo marito dell'attrice e cantante francese di origini bulgare infatti è Tony Scotti.

«Ho avuto una prima infanzia molto felice, fino a quando Stalin ha messo una mano pesante sulla Bulgaria e poi è cambiato tutto. Poi sono andata a Parigi e grazie a mio fratello mi sono appassionata alla musica, lui suonava il corno e la tromba ed era produttore. Tutti in famiglia suonavano, poi la mia carriera è iniziata per caso».

Sylvie Vartan a Domenica In

Una carriera ricca di successi confermata anche dalla stessa Mara Venier: «A chiunque ho detto che saresti stata qua non ce ne è stato uno che non mi abbia detto che ti amava.

Ti volevano sposare tutti».

La Regina dello yéyé era un'icona di stile: «Io decidevo da sola su come vestirmi e pettinarmi, ero molto viziata. Ysl disegnava tutti i miei abiti, ma non mi piaceva tutto quindi sceglievo quello che mi piaceva. Avevo due guardaroba: uno da città e uno da scena».

Gli incidenti

«Ho avuto una vita felice, ma ci sono stati momenti difficili. Ho avuto due incidenti d'auto, perso persone a cui tenevo, ma anche i momenti duri arricchiscono bisogna prendere il meglio dalla vita».

Nessun momento buio che l'ha segnata: «Io sono sempre stata sostenuta dalle persone che mi amavano e non c'è alcun dirtitto di indebolirsi quando si hanno persone che ti amano e poi faccio un lavoro che mi tiene vicina ai bambini e ho sempre avuto l'impressione di giocare».

Il marito e l'ex marito

Ora sono 40 anni che Sylvie è sposata con il secondo marito, Tony Scotti: «È una fortuna trovare l'amore assoluto. Lui è un grande professionista siamo gemelli ci piacciono le stesse cose. Lui è stato attore, aveva la sua casa discografica quindi quando l'ho incontrato in Giappone sono stata folgorata da questo uomo».

«Anche il mio primo marito era straordinario. Johnny Hallyday è morto qualche anno fa ma siamo semrpe rimasti amici, lui era amico anche del mio attuale marito perché Tony è una bravissima persona e poi lavora nel campo musicale e apprezzava il talento di Johnny. Io e Johnny amavamo le stesse cose ma ormai eravamo come fratello e sorella. Siamo stati insieme 20 anni e la nostra era una coppia molto amata, poi ci siamo lasciati nel 1981. Però quando si ama così non si dimentica non finisce l'amore poi è arrivata l'amicizia»

Hallyday è morto nel 2017 a 74 anni dopo un tumore ai polmoni: «Johnny è stato vittima della vita che ha vissuto e scelto»