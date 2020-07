Temptation Island, Manila Nazzaro consola Antonella Elia: «Nessuno può umiliarci!» e su twitter diventa una star. Ancora una volta l'ex Miss Italia spicca tra le concorrenti di Temptation Island per i suoi modi di fare, per la gentilezza ma soprattutto per i valori di donna, madre e fidanzata.

Leggi anche > Temptation Island, Antonella Elia tradita. Pietro delle Piane bacia Beatrice: «Mi fa schifo»​

Le parole utilizzate da Manila Nazzaro per consolare Antonella Elia dopo il tradimento di Pietro sono state molto apprezzate sui social. La Elia dopo aver rivisto la clip in cui scopre che il suo fidanzato ha baciato la single Beatrice prova a giustificarlo. «Ma forse Pietro ha fatto così perché ho detto che non l'avrei mai sposato, si sta dando alla pazza gioia», Manila interviene con fermezza: «No Antonella! Adesso basta, noi dobbiamo essere libere di dire di no a quello che vogliono e loro non possono sentirsi liberi di umiliarci». Pronunciate queste frasi su twitter si è scatenato il delirio, in tantissimi hanno quindi eletto Manila la vera Queen di questa edizione.



Raga ho bisogno di un Lorenzo e di una Manila nella mia vita che mi consigliano di evitare scelte di m****a#TemptationIsland — Elisa (@Elisa02206600) July 23, 2020

CHI È LA REGINA DELL'IS MORUS RELAIS E PERCHÉ PROPRIO MANILA NAZZARO? #temptationisland pic.twitter.com/VHDQK2LP69 — 𝑰𝒍𝒂 🎡 (@laviecmnt) July 23, 2020

Applausi infiniti per Manila "NOI DOBBIAMO ANCHE ESSERE LIBERE DI DIRE DI NO." Non è che se diciamo di no alle cose che vogliono loro allora devono sentirsi in diritto di umiliarci. Gli uomini non devono mai sentirsi liberi di poterci umiliare 👏 👏👏#TemptationIsland — TheBaldiQueen👑 (@paolabaldi_oo) July 23, 2020

Bimba dell’amicizia tra Antonella Elia e Manila Nazzaro, era davvero l’amicizia di cui avevo bisogno e nella quale speravo ❤️#TemptationIsland pic.twitter.com/2Vbe4I62HJ — auro|baci stellari (@darveyfeels_) July 23, 2020

