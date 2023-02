Simona Ventura riprende Antonella Elia in diretta: «Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor»

Gaffe in diretta per Antonella Elia che viene ripresa da Simona Ventura. L’inviata sanremese di Citofonare Rai Due si è espressa in modo poco carino nei confronti di uno degli sponsor della trasmissione e la padrona di casa ha voluto riprenderla.

Antonella ha concluso il collegamento dicendo: «Io adesso ho avuto un bel picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare, adesso me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni». Un'uscita che non è piaciuta alla Venutra che ha prontamente replicato: «No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta».

Una replica che ha zittito la Elia, che ha una lunga carriera di gaffe alle spalle. Una delle più note, passate alla storia in tv, fu quella con Mike Bongiorno nel 1996, quandò esultò dopo che una concorrente si rifiutò di indossare una pelliccia dichiarandosi animalista: «Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici. Se la signora non è d’accordo può dirlo, tu invece no. Qui stiamo parlando dello sponsor. Vada in onda tutto e non mi importa io non la rifaccio. Si può essere più str***i?! Io una così la caccerei su due piedi. Te ne vuoi andare? Vattene anche subito».