Temptation Island, inizia il 16 settembre con una coppia in più. Quando si lavora ad un reality l'imprevisto è all'ordine del giorno, in questo caso ha portato allo slittamento di una settimana del programma cult dell'estate di canale 5. Questa volta in conduzione non c'è Filippo Bisciglia ma Alessia Marcuzzi.

Temptation Island torna nella versione NIP mercoledì 16 settembre. Lo slittamento di una delle trasmissioni cult di Canale 5 è stato necessario perché una coppia è scoppiata e serviva tempo per sostituirla con una coppia nuova e risistemare il montaggio.

A condurre l'edizione invernale ancora una volta Alessia Marcuzzi. Sulla Pagina Instagram di Temptation Island ci sono tutte e cinque le coppie del cast originale, quindi la coppia in crisi e quella che è entrata in corsa la scopriremo solo durante la messa in onda.

IL CAST DI TEMPTATION ISLAND

Alberto Maritato e Speranza Capasso,

Anna e Gennaro,

Nadia e Antonio Giungo,

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino,

Sofia e Amedeo

Ultimo aggiornamento: 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA