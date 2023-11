Teo Mammucari, Ballando e la canzone esilarante sulla giuria: «A Fabio Canino nessuno dà retta, Ivan Zazzaroni pensa di essere competente»

Teo Mammucari è indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle. Le sue gag, i suoi scherzi e le polemiche con la giuria hanno conquistato il pubblico del programma condotto da Milly Carlucci. Ogni sabato, il conduttore si prepara insieme alla maestra Anastasia Kuzmina per una nuova esibizione ma, tra una prova e l'altra, ha anche il tempo per pubblicare qualche simpatico video su Instagram. L'ultimo è una canzone dedicata alla giuria.

Teo Mammucari ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram in cui imbraccia una chitarra e guarda fisso verso la telecamera dello smartphone. Il video è intitolato La canzone della giuria. Quindi, il conduttore inizia a cantare: «Mariotto guarda i balli e li giudica senza amore, spara solo zeri e ti spacca il cuore. Zazzaroni, in passato, ha fatto il concorrente e pensa di essere davvero competente e, poi, c'è Matano che ha il tesoretto e fa il gioco duro, calabrese in doppio petto. Fabio Canino che fa il bambino alza la paletta ma nessuno gli dà retta. E quando nello studio, si creano momenti belli a rovinare tutto c'è sempre la Lucarelli. Carolyn Smith si chiede dove sta, guardando la giuria di scarsa qualità... ma state tranquilli perché Milly già lo sa che il prossimo anno, la squadra cambierà».

Il post è piaciuto moltissimo ai follower di Teo che hanno lasciato migliaia di like e commenti e l'hanno già incoronato vincitore del programma.