The Batman, rilasciato il nuovo trailer: anticipazioni, curiosità sul film in uscita il 3 marzo

Sale l'attesa per l'uscita di "The Batman", nuova saga sul vigilante di Gotham City interpretato da Robert Pattinson (Edward Cullen in Twilight). La Warner Brothers ha pubblicato ieri un nuovo trailer del film, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo. Tanta azione, la lotta con l'Enigmista e la passione con Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, figlia del cantante Lenny.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI The Batman, il primo trailer in italiano del cinecomic con Robert... MODA Robert Pattinson è il volto della nuova campagna profumi Dior... PERSONE Robert Pattinson e la storia con Kristen Stewart, lei rivela:... SPETTACOLI Robert Pattinson per Tenet: «Oggi è quasi impossibile...

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP — The Batman (@TheBatman) December 27, 2021

The Batman, rilasciato il nuovo trailer

Mentre nei cinema di tutto il mondo spopola "Spider-Man: No Way Home", che ha incassato più di un miliardo di dollari dai botteghini, i fan di Batman aspettano con ansia l'uscita della nuova saga. Dopo il flop di Ben Affleck, toccherà a Robert Pattinson riportare al successo il Pipistrello di Gotham.

“The Batman” è stato descritto dal produttore Matt Reeves come un noir. Bruce Wayne verrà raccontato come il più grande detective del mondo: «È una storia noir orientata dal punto di vista di Batman. È raccontata esattamente sulle sue spalle e spero che sarà una storia che sarà elettrizzante, ma anche emotiva. È più Batman nella sua modalità detective di quanto non abbiamo visto nei film».

La figlia di Lenny Kravitz, Zoe, avrà il difficile compito di interpretare Catwoman, un personaggio che nelle varie pellicole non è mai riuscito a conquistare i fan di Batman. L'attrice ha recentemente raccontato un retroscena sull'assegnazione del ruolo: «C’era un periodo di due giorni in cui non mi era permesso dirlo a nessuno, ma mi sa che l’ho comunque detto ai miei. Quando è arrivata la notizia un paio di giorni dopo è stato uno dei giorni più folli mai vissuti. Era la prima volta nella mia carriera che un ruolo significava qualcosa per qualcuno a parte me, i miei cari e il mio agente. Il cellulare non la smetteva di squillare in quei giorni».