The Voice Senior, Diana Puddu vince la finale: chi è la casalinga sarda che ha emozionato il pubblico

Diana Puddu, 60 anni, è la vincitrice di The Voice Senior 2024. In quattro arrivano a giocarsi la vittoria finale: Sonia Zanzi (team Clementino), Mario Rosini (team Arisa), Diana Puddu (team Gigi D’Alessio), Luca Minnelli (Gigi D’Alessio). Ma la casalinga sarda non lascia speranze. Nel team Gigi D’Alessio, Puddu ha ottenuto questo traguardo con il 45.06 % delle preferenze, battendo gli altri tre Superfinalisti.

Chi è

«Lei è un fenomeno, l’emblema di The Voice Senior. Ha una voce straordinaria e stupenda», queste le parole che il coach Gigi D’Alessio ha speso per celebrarla, una volta incoronata vincitrice. Diana Puddu, 60 anni, è una casalinga di Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari. Autodidatta e appassionata di musica fin da bambina, non aveva mai cantato in pubblico fuori dalla sua terra d’origine. «Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente», ha dichiarato emozionata al momento della proclamazione.

La vittoria

Diana si è esibita in "E’ tutto un attimo" di Anna Oxa.

La sua esibizione ha incantato il pubblico, ma soprattutto coach Gigi D’Alessio che si è espresso molto chiaramente a suo favore: «Il pubblico sa» La percentuale della vittoria non lascia dubbi sul fatto che si sia trattato di un vero e proprio plebiscito popolare: Puddu ha trionfato con il 45.06 % delle preferenze, lasciando dietro di sé il favorito Mario Rosini (Team Arisa) fermo al 28.40 %. Congratulazioni alla vincitrice che ora, come premio, avrà la possibilità di incidere uno dei brani interpretati durante il talent sotto l’etichetta discografica Warner.