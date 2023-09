Un posto al sole, anticipazioni di oggi (15 settembre): Marina non perdona Roberto e parte per Londra. È finita per sempre?

Appuntamento stasera alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni

Ancora tensioni tra Roberto e Marina, che rifiuta le sue scuse e decide di partire per Londra per lasciarsi tutta la sofferenza alle spalle.

Dopo tutte le rinunce fatte per lui, la donna non ha infatti nessuna intenzione di perdonarlo.

Nel frattempo Lara cerca di convincere Filippo a far ragionare il padre per il bene di Tommaso. Alberto non sembra invece aver rinunciato a Diana, che però è intrigata anche da un'altro uomo.

Mariella cerca di far ragionare Sergio e di farlo pentire per i suoi comportamenti scorretti nei confronti di Bice, ma il suo intervento avrà un esito imprevisto, suscitando la gelosia di Guido.