Un Posto al Sole, perché la soap non va in onda stasera 8 settembre? La Rai cambia palinsesto: il motivo e quando torna in tv

Brutte notizie per gli appasionati di Un Posto al Sole. La soap opera girata interamente in italia stasera non andrà in onda. La Rai cambia programmazione ma nulla di preoccupante da domani tornerà tutto come sempre. Il motivo dello stop? Lo sport.

Stop a Un Posto al Sole, quando torna in tv

Un Posto al Sole non andrà in onda infatti stasera in tv 8 settembre 2023. Al suo posto, alle 20.20 sarà trasmessa l'Atletica Leggera, così come successo lo scorso giovedì 31 agosto. Si tratterà di un piccolo cambio di programma, che è stato recuperato già nella giornata di ieri giovedì 7 settembre 2023 visto che è andato in onda un doppio appuntamento. Un Posto al Sole tornerà regolarmente in onda da lunedì 11 settembre 2023.