Antonella Clerici scoppia a piangere in diretta al Tg1: «C'era ancora speranza»

Antonella Clerici sta per tornare con È sempre mezzogiorno, il suo programma di cucina dall'11 settembre e per l'occasione è stata ospite al Tg1 per rilasciare una toccante intervista dove si è ripercorsa tutta la sua carriera, dagli esordi, al 2010 quando ha condotto a Sanremo, fino al successo di È sempre mezzogiorno. Durante la chiacchierata, sono apparse anche immagini che la vedevano ritratta con uno dei suo amici più cari e collega, Fabrizio Frizzi. Alla vista di queste immagini, Antonella Clerici non è riucita a fermare la commozione ed è scoppiata a piangere.

Antonella Clerici è scoppiata a piangere quando ha visto le foto con Fabrizio Frizzi, prima della sua scomparsa nel 2018. I due conduttori non erano solo colleghi, ma anche grandissimi amici e dopo la sua morte, Antonella ha continuato a mantenere un rapporto molto solido con la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella.

«Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza», ha rivelato la conduttrice, e ha rivelato di rivedere molto Fabrizio nella figlia Stella che sarà la sua «degna erede, sono sicura.

Spero di esserci ancora quando lei debutterà».

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati della Rai e la sua morte ha lasciato un vuoto tra colleghi, spettatori e amici, come Antonella Clerici.