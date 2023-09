Elettra Lamborghini, rivelazione choc: «Se non rispondo ai messaggi è perché le mie braccia hanno un problema»

Elettra Lamborghini ama tenersi in contatto con i suoi follower e raccontare loro cosa le succede prima degli spettacoli ma anche quando si rilassa a casa. Proprio nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, la cantante ha spiegato ai suoi ammiratori di avere un problema alle braccia e, per questo motivo, negli ultimi giorni non è stata molto attiva sui social o non è riuscita a rispondere a tutti i messaggi. Elettra è molto seguita su Instagram: il suo profilo conta quasi 7 milioni e mezzo di fan.

Elettra Lamborghini ha spiegato ai suoi follower, tramite una storia Instagram, di avere un problemino alle braccia. La cantante, mostrando l'avambraccio ha scritto: «Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio). Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l'uso del telefono».

Inoltre, nella storia successiva, Elettra ha espresso un pensiero profondo riguardante la gratitudine da praticare ogni giorno: «Ieri, ho trascorso una giornata un po' strana: mi sentivo stanca e amareggiata perché continuo a leggere cose che non mi piacciono sul mio conto, io sono una persona molto sensibile.

Ora, sto meglio, però, ragazzi ve lo dico con il cuore: avete troppa cattiveria dentro, dovreste praticare un po' di gratitudine e questo lo dico anche per il bene dei vostri figli».

Elettra Lamborghini, inoltre, sta per concludere il suo tour estivo che terminerà proprio domenica 10 settembre a Sassari in Sardegna. L'estate della cantante è stata piena di impegni musicali: con il suo Elettraton Tour ha toccato moltissime città italiane e non.