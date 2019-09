Uomini e donne, Anna Tedesco: «Ho lasciato dopo un periodo difficile, ecco perché sono tornata da Maria De Filippi»

Giovedì 26 Settembre 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 19:14

Dopo un anno e mezzo di assenzatorna seduto sul trono over di “”, programma condotto da Maria De Filippi, dopo averlo abbandonato a seguito di un acceso litigo con lo storico opinionista Gianni SpertiQuello di “Uomini e donne” è un percorso che Anna vuole completare: “Sono stata un anno e mezzo fuori dal programma – ha raccontato al Magazine di “Uomini e donne” - Un anno in cui non ho avuto modo di seguire la trasmissione per diversi problemi sia di salute che familiari. Ho lasciato il programma dopo un periodo difficile e ora ho deciso di rientrare perché' sentivo che il mio percorso a Uomini e Donne era stato lasciato in sospeso, mentre io sono una donna che non lascia mai nulla a metà”.Aveva paura, ma il ritorno è stato un trionfo: “Pur essendo una persona dal carattere abbastanza forte, devo confessarle che due giorni prima di partire per la puntata ho incominciato ad avere delle ansie, a farmi delle domande, ma appena ho preso il treno per Roma ho incominciato a farmi coraggio da sola. Mi sono detta: "Anna, schiena dritta e petto in fuori, è ora di ricominciare". Quando poi sono arrivata agli studi è stata un'emozione continua, appena sono scesa nel parterre ha iniziato a battermi forte il cuore fino a che ho avuto la grande soddisfazione di vedere il pubblico in piedi battere le mani per me”.Ora è in cerca dell’amore: “Un uomo dinamico, sicuro di sé, che mi faccia ridere. Non voglio un uomo possessivo, ma pretendo che sia geloso in maniera sana perché di amore malati ne ho avuti abbastanza”.