Uomini e Donne, morta Renata Di Ancona: la più amata del trono Over

In punta di piedi, così.... Come d'altronde tuo costume di vita ... Te ne sei andata.... Ora ovunque tu sia.. Dammi la tua luce.. Ti amo mamma

Ciao mia bella zia… che Dio ti abbia in gloria! Ora hai raggiunto il tuo adorato marito e i tuoi cari! Proteggi il tuo amato figlio e tutti noi con la stessa grinta e lo stesso sorriso con cui hai sempre affrontato la tua vita… resterai per sempre nel mio cuore… e in quello di tutti coloro che ti hanno conosciuta! Ciao Miss Simpatia, un bacio ovunque tu sia!

. Tantissimi già i messaggi di condoglianze sono arrivati sui social a pochi minuti dall’annuncio.



Negli anni la signora Renata Di Ancona a Uomini e Donne Over aveva saputo farsi amare dal pubblico e regalare tante risate durante il trono Over. Era diventata uno dei volti più popolari assieme a Rosetta, scomparsa anche lei, insieme a Giuseppe.

Sabato 10 Novembre 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave lutto a. E' morta, amata protagonista del trono Over della popolare trasmissione di Canale 5 condotta da. «», queste le commoventi parole con cui ha dato l'annuncio dellail figlio Carlito Brigante suLEGGI ANCHE», hanno scritto altri famigliari di