Verissimo, Federica Panicucci in lacrime per il ricordo del papà: «Lui è sempre con me»

Federica Panicucci ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha parlato dell'amore per il Natale, del rapporto con i suoi figli e del dolce ricordo di suo padre Edoardo. «Mio padre è un tasto delicato - ha spiegato Federica Panicucci - Lui c'è sempre e spesso con i miei figli riguardiamo spesso le foto di una volta. Ho abbracciato tanto mio padre soprattutto alla fine, io non riesco a parlarne senza ancora commuovermi. I miei figli hanno dei ricordi con mio padre. Io sono sicura che un giorno lo incontrerò, il più tardi possibile ma sì. Per me lui è vicino in ogni cosa che faccio e in ogni ricordo».

Dolci parole di Federica Panicucci per il suo amato Marco Bacini. «Io e Marco siamo insieme da otto anni ma il nostro rapporto si rinnova ogni giorno - ha sottolineato Federica Panicucci - Noi approfondiamo sempre la nostra conoscenza e quando lo dico perhcé è un rapporto che cresce e si solidifica di giorno in giorno.

Oggi abbiamo raggiunto un equilibrio così maturo. Lui c'è sempre e non c'è un momento che lui non è presente. Lui anticipa le mie necessità. Io sono molto fortunata ad averlo incontrato ed auguro ad ogni donna un amore così».

«Per me il Natale è il momento più intenso - ha confessato Federica Panicucci -. Io inizio a comprare i regali di Natale nel mese di luglio. Io già da piccola ero così e ricordo che una mattina trovai la letterina di Natale aperta. E per me fu un'emozione bellissima».

«Io non voglio lasciare indietro nulla - ha spiegato Federica Panicucci -. Io non sono pronta alla separazione dai miei figli ma sto cercando di dare loro quelli che sono tutti gli strumenti necessari per conoscere quello che c'è fuori dalla porta di casa. Per farlo è necessario il dialogo. Bisogna essere sempre presente e vigile per essere un buon genitore. Io sono una mamma chioccia moderna».