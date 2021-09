A Verissimo l'idolo di 'Love is in the air', Kerem Bürsin conferma l'amore​ con Hande Erçel: «Stanco di nascondermi». In una lunga intervista esclusiva, in onda sabato 25 settembre, l'attore turco racconta il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia.

Kerem Bürsin, il protagonista della nuova serie turca di Canale 5 ‘Love is in the air’, racconta sabato 25 settembre a Verissimo l’amore con l’attrice Hande Erçel nato sul set: «Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto. La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale».

A Silvia Toffanin che gli chiede com’è stato tornare e trovare il successo nella sua Turchia, dopo aver girato il mondo, l’attore confessa: «Da ragazzo con la mia famiglia abbiamo girato molti paesi per il lavoro di mio padre. Non avevo mai vissuto in Turchia se non per le vacanze estive e tornare mi ha fatto capire meglio quali sono le mie radici e ora quando torno in America sono un attore turco che arriva negli Stati Uniti. È una cosa molto importante per me».

La fama e il riconoscimento non sono arrivati immediatamente. Da giovane, infatti, Bürsin ha fatto qualche lavoretto prima di laurearsi e poi trovare la sua strada: «Ho fatto il liceo in Texas dove ho iniziato a studiare per diventare attore. E lì ho fatto diverse cose tra cui il driver per attori famosi, li portavo in giro per i casting, era molto divertente. Prima ho anche fatto il personal trainer e pulivo i bagni in palestra. Queste esperienze rimangono e quando arriva il successo ti ricordano i sacrifici fatti per arrivare fino a lì».

Infine, Kerem Bürsin molto attento anche alle questioni sociali, lancia un messaggio sulla parità di genere: «Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni. Come attore e come persona che può avere un’influenza sull’opinione pubblica, è importante che io spieghi queste cose, non alle donne che ovviamente vivono direttamente queste situazioni, ma agli altri uomini».