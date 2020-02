Samanta Togni da Caterina Balivo: «Domani sposo Mario, ci siamo conosciuti a luglio»

A meno di 24 ore dal matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo, Samanta Togni è ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La ballerina di "Ballando con le Stelle" ha raccontato la reazione di suo figlio, 18enne, alla notizia del matrimonio: «Mio figlio è introverso, quindi inizialmente è rimasto interdetto. Ci siamo conosciuti a luglio, ad agosto mi ha fatto la proposta. Mio figlio è partito frenato, ora è molto felice per me, si è aperto e si confrontano».



Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e Mario Russo si sono conosciuti per caso, su un treno Napoli-Roma: un colpo di fulmine che in pochissimi mesi li ha portati al matrimonio. I due si sposeranno domani, 15 febbraio, nella splendida cornice di Narni. «Sono onorata di avervi il giorno prima del matrimonio» ha commentato Caterina Balivo. È Mario Russo a raccontare come ha chiesto alla sua futura moglie di sposarlo: «È successo a Capri. La luna era piena… Mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti».