Voragine al Vomero, Fiorello e la gag a Viva Rai 2: «Da Mare Fuori a Terra Dentro»

Viva Rai 2! è uno dei programmi del palinsesto più amati e che, attraverso l'ironia di Fiorello e della suo gruppo, riesce a raccontare la realtà. Come ogni mattina lo showman, nel suo glass del Foro Italico dove, ogni giorno, cerca di mischiare satira, attualità, intrattenimento e show ha commentato la cronaca nazionale che, nella giornata di ieri ha visto al centro il collasso della fogna al Vomero che ha provocato la voragine in via Morghen.

Perfettamente nel suo stile Fiorello ha ironizzato su ciò che è successo nel quartiere facendo riferimento a quello che è diventato il fenomeno mediatico per eccellenza della tv italiana: Mare Fuori.

Dopo una ironica riflessione su una polemica circolata in queste ore sulle cinture di sicurezza, la puntata prosegue quindi con il commento che si è improvvisamente aperta al Vomero. «Immaginate la sensazione, improvvisamente da ‘Mare Fuori’ si è passati a ‘Terra Dentro’! Scherzi a parte, facciamo un grande in bocca al lupo ai feriti!».