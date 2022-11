Imbattibili davvero. Gli azzurri inanellano la sesta vittoria consecutiva ed espugnano il PalaDante. Nell’anticipo del venerdì sera le doppiette di Attilio Arillo e Rafinha, con la marcatura pregevole di capitan Fernando Perugino, permettono di superare in Sardegna la neopromossa 360 GG Monastir con il punteggio di 1-5. Comando solitario in vetta per i ragazzi di David Marìn.

Sblocca il match lo scugnizzo di Pianura (2’29”). La bella stoccata del leader partenopeo arrotonda il parziale (13’54”). E ancora il numero 9 trafigge Francesco Cara (18’47”), mandando al riposo il club presieduto da Serafino Perugino sullo 0-3.

Dominio non scalfito nella ripresa. Il laterale brasiliano colpisce in avvio di secondo tempo. Bastano appena 12 secondi al classe 1988 per insaccare e sbriciolare la retroguardia avversaria (0-4). Salva l’onore dei suoi il pivot Dani Chino (38’56”). Veloce nell’esecuzione, Rafinha appone il suo ultimo sigillo e manda tutti a dormire (39’50”). Sei su sei e da Cagliari è tutto.