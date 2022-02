«Dobbiamo fare risultato». Sintetizza così il suo pensiero il tecnico salernitano Walter Fasano. «Tre prestazioni ottime ma non raccogliamo punti», prosegue il tecnico dell’Aktis Acquachiara. Due sconfitte di misura 7-6 con il Cus Palermo in trasferta e l’odierno 9-10 (parziali di 2-2, 3-2, 2-3, 2-3) contro la Copral Muri Antichi, intervallate dal ko maturato nel derby con la Canottieri Napoli 9-12.

«La nostra è una squadra molto giovane, dominiamo ma non concretizziamo. Difficile affrontare la serie A2 con una formazione di under 20», sottolinea l’allenatore classe 1977. «Faremo tesoro dei nostri errori ma meritiamo certamente di più». In debito con la fortuna la formazione biancazzurra, che ha tenuto testa ai catanesi a Fuorigrotta, portandosi ripetutamente in vantaggio, ma si è dovuta arrendere nel finale ad una pretendente al salto di categoria.

Decide l’incontro la rete firmata in superiorità numerica da Mario Marangolo. Peccato davvero per la controfuga non andata a buon fine di Daniele De Gregorio, che centra la base del palo. Acquachiarini certamente all’insegna della caparbietà, come dimostra la tripletta del serbo Nemanja Marinkovic, e la prova convincente dei fratelli Fabio e Francesco Angelone e Mattia Rocchino.

«Pensiamo già alla sfida di sabato prossimo contro la Rari Nantes Sori», avverte Fasano. Alla Scandone contro i liguri sarà una partita molto importante per accorciare in classifica. Per capitan Ciro Alvino e compagni scontro salvezza dalla posta in palio notevole. «I risultati arriveranno», confida fiducioso Fasano (nella foto di Gianluca Madonna).