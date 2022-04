Sicilia bedda. Dolce trasferta per i giallorossi che festeggiano con i cannoli. Ci pensa Gianluca Confuorto a servire la cinquina alla Scuderi, dove capitan Biagio Borrelli e compagni conquistano tre punti di fondamentale importanza e consolidano il secondo posto in classifica. Copral Muri Antichi-Canottieri Napoli termina 9-11 (parziali di 3-3, 1-3, 2-2, 3-3) e i ragazzi del Molosiglio distano soltanto tre lunghezze dalla vetta.

«Era essenziale ripartire di slancio e reagire dopo la non brillante prova con la Roma Vis Nova. Non è mai facile giocare a Catania», spiega il protagonista di giornata. Intuizioni e gol, pragmatismo e tecnica. «Primo tempo equilibrato, abbiamo piazzato il break decisivo tra il secondo e terzo quarto, fino ad arrivare al +4». E proprio il classe 1998 ha griffato il devastante 8-4. «E da quel momento siamo sempre stati avanti nel punteggio», osserva soddisfatto Confuorto, che è arrivato a totalizzare 43 marcature stagionali.

«Enzo Massa ha seguito la gara dagli spalti, in panchina Sandro Avagnano e Ivan Milone», prosegue il centrovasca napoletano. «Abbiamo conquistato un successo vitale in vista dei playoff, gestendo bene la pressione, in base a come avevamo preparato il match alla vigilia. E abbiamo attuato quanto preparato in settimana», afferma Confuorto.

Elogia i suoi il tecnico della Canottieri. «E’ stata una partita bellissima e avvincente. Sono molto contento», dichiara Massa. Battuta la quarta forza del girone Sud con una prova persuasiva.

Subito chiamato in causa Gianluca Cappuccio dopo 26 secondi. L’estremo difensore partenopeo replica su Deni Zovko. In calotta bianca, i padroni di casa si portano avanti con Mario Marangolo in superiorità numerica. Dalla distanza il salernitano Luca Baldi rifila l’1-1. Luca Orlando chiude anzitempo l’incontro, durato 2’21”: il numero 8 rimedia il cartellino rosso per proteste. La palomba di Marangolo con l’uomo in più fissa il momentaneo 2-1 ma la conclusione angolata di Confuorto supera Giuseppe Spampinato (2-2). Regala il primo vantaggio giallorosso la beduina di Geremia Massa (2-3). Si chiude in perfetta parità il primo tempo con la soluzione personale di Aurelio Scebba (3-3).

Vincenzo Tozzi inaugura la seconda frazione (3-4). Da posizione 1 capitan Luca Muscuso realizza il 4-4. Prende le redini del match la Canottieri con la girata veloce di Geremia Massa (in superiorità numerica) e la rete pesante del leader Borrelli (4-6). Il primo allungo degli ospiti consente di andare al riposo sul +2. Ci prova Baldi ad arrotondare ma Spampinato ci mette una pezza. Sulla sirena Cappuccio prova a sorprendere il suo collega-dirimpettaio.

Nel terzo periodo si rinnova il duello clorato Baldi-Spampinato, preludio del diagonale di Antonio Florena, che vale il 4-7 (+3) con conseguente urlo liberatorio della calottina numero 6. La perla di Confuorto (4-8) assesta un duro colpo ai siciliani. Il palo grazia la Canottieri, che però rimedia il -2 con il maltese Steven Camilleri e Scebba. Vibranti le proteste dei giallorossi per un gol di Borrelli non convalidato.

Gli ultimi 8 minuti sanciscono il blitz esterno dei canottierini. Usufruiscono di un immediato timeout gli ospiti, dopo lo sprint per la conquista della palla. Confuorto spara alto ma poi si fa perdonare, sorprendendo tutti (6-9). Segue un botta e risposta che condurrà alla sirena. Camilleri (7-9 e 8-10) e Confuorto (7-10 e 8-11) si alternano. Il rigore trasformato dallo scatenato player napoletano a 1’31” dal gong pone fine alle ostilità. A 5 secondi dal termine viene espulso Baldi per gioco violento e Camilleri (tripletta personale) trasforma il penalty guadagnato da Scebba (9-11). La Canottieri sbanca la Scuderi.