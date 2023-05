Al Posillipo i master in acque libere: i trionfi di Boccalatte e Calvino

Una partecipazione che ha sfiorato le cento unità provenienti da tutta la regione Campania. Il primo week end di sole ha radunato a Posillipo 90 atleti che hanno disputato la classica "Insieme nel mare di Posillipo" tre percorsi: quello amatoriale di 600 metri all'interno del Bagno Elena, quello che si spinge fino a un miglio e quello di 3 km che arriva fino a villa Lauro per poi tornare indietro. Premiate inoltre le migliori prestazioni master con i trofei dedicati ad Amerigo Cicchella (ad Antonio Mesite) e Salvatore Caruso (ad Daniela Calvino) master del Posillipo scomparsi. Madrina della manifestazione Nora Liello che a oltre 90 anni rappresenta ancora una bandiera, in attività, del circolo rossoverde nel nuoto master con medaglie e record di categoria conseguiti in ogni dove. Dal punto di vista agonistico la 3 km è stata vinta da Matteo Boccalatte in 37'42". Il portacolori del circolo Posillipo ha preceduto Antonio Mesite (37'50") e Antonio Ruffolo (37'68").



Nel miglio Salvatore Gaudino (H28) ha vinto in 30'51" davanti a Ciro Velotti (33'50") e Giacomo Sarnacchiaro (34'00).

Nella gara femminile successo di Daniela Calvino (39'10"). Nei 600mt Francesco Vitri (Mkt) ha chiuso in 7'18" davanti a Riccardo Strino (7'28") e Marco Renna (7'38"). "E' stata una manifestazione di altissimo livelli partecipativo - il commento di Massimo Vallone, responsabile del nuoto master del Posillipo - Abbiamo avuto atleti da tutta la regione e non solo a testimonianza di una ottima organizzazione che ci ha fatto raggiungere e superare i livelli di partecipazione previsti. Il Posillipo è sermpre di più un riferimento per il nuoto in acque libere e la stagione è solo cominciata".