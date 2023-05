Nuoto master al circolo Posillipo: domani in 70 sfidano le acque

Posillipo si getta nel suo mare per una manifestazione che apre la stagione del nuoto master in acque libere. Si tratta di Insieme nel mare di Posillipo che, a partire da domani alle 9.30 vedrà 70 master al via su tre percorsi: quello amatoriale di 600 metri all'interno del Bagno Elena, quello che si spinge fino a un miglio e quello di 3 km che arriverà fino a villa Lauro.

«Grazie all'acquisto di boe di segnalazione saremo ora in grado di poter organizzare più gare nei nostri mari - afferma Maurizio Avallone che assieme ad Antonella d'Avino e l'Endas organizza la manifestazione - il mondo master è sempre più in crescita ed organizzeremo un'altra manifestazione a luglio ed una terza a settembre».

Il trofeo è dedicato a due master del Posillipo scomparsi: Amerigo Cicchella e Salvatore Caruso.

Le famiglie saranno presenti ed Errico, fratello di Salvatore, sarà in acqua in ricordo del fratello. Starter d'eccezione la pluricampionessa rossoverde Nora Liello, 92enne, ancora in grande attività e vinicitrice di innumerevoli medsaglie e record del mondo di categoria.