Napoli assegna gli scudetti della ginnastica: al PalaVesuvio caccia a Brixia e Macerata

Conto alla rovescia a Napoli per le Final Six 2023 di Ginnastica artistica, l’atto finale del Campionato Nazionale di Serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good” in programma al PalaVesuvio sabato 27 e domenica 28 maggio. L’organizzazione della Ginnastica Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo, anche numero uno del Comitato Regionale Campania, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e l’instancabile staff di volontari – guidati da Marco Castaldo, Valentina Gaverio, Massimiliano Villapiano, Stefano Laudadio, Enzo Tais e Salvatore Galasso – darà vita a un fine settimana che vedrà sfidarsi le squadre più forti d’Italia per contendersi lo scudetto maschile e femminile 2023.

Occhi puntati sulla Brixia delle Fate azzurre con Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio e Angela Andreoli. Il club di Brescia – che nel proprio palmares societario vanta 20 tricolori – detiene il titolo di campione d’Italia da nove anni consecutivi. Tra i ragazzi, senza la Pro Patria Bustese – campione lo scorso anno e retrocessa in questa stagione agonistica – la favorita è la Virtus Pasqualetti, che aveva vinto lo scudetto nel 2020 dopo i successi del 2013 e 2016.

La società di Macerata può contare sui campioni europei Matteo Levantesi e Mario Macchiati.

Entrambe le squadre hanno guidato la classifica regolare della competizione e ora vanno a caccia del titolo. Il Campionato Nazionale di Serie A1 era ripartito con la prima tappa a Firenze (10-11 febbraio), per proseguire a Ravenna (3-4 marzo) e concludere la Regular Season con l’ultima giornata ad Ancona (5-6 maggio). A Napoli si affronteranno le migliori sei della GAM e della GAF, prima nella sfida di semifinale in scena sabato 27 maggio dalle ore 16:50 e successivamente, le top tre nella finalissima scudetto che sarà trasmessa in diretta su RAI Sport HD dalle 15:45 alle 18:45 con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

I sorteggi hanno definito i gironi della semifinale, dalla quale passeranno le vincitrici dei gruppi e la miglior seconda per punteggi tecnici. Nella femminile, nel girone A, la battaglia sarà tra Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven di Roma e Centro Sport Bollate; nel girone B, invece, Brixia, Artistica ’81 Trieste e Biancoverde di Imola. Nella maschile, nel girone A, ci saranno la Virtus Pasqualetti, la Giovanile Ancona e la Gymnastic Romagna Team; invece, nel girone B, Ginnastica Pro Carate, Palestra Ginnastica Ferrara e Dilettantistica EUR di Roma.

Il fine settimana napoletano, però, sarà ricchissimo di grande ginnastica. Sabato 27 maggio alle 9:40 si svolgeranno i playoff/playout di Serie B e C per determinare le ultime squadre promosse o salve. Mentre domenica 28 maggio, la mattina dalle 10:00, andranno in scena i playoff di Serie A2 per decidere l’ultima squadra promossa nella massima serie l’anno prossimo: la sfida sarà tra Ares, Ghislanzoni GAL e Ginnastica Campania 2000 nella maschile (già promosse Spes Mestre e Panaro Modena); Ginnastica Artistica Lissonese, Acrobatic Fitness e Futuregym 2000 nella femminile (già promosse Libertas Ginnastica Vercelli e Ginnastica Riccione).