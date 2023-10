Nuoto, Ceccon domina in Coppa del Mondo: l'azzurro vince i 100 stile libero

Thomas Ceccon, il fantasista della vasca, il nuotatore che fa tutti gli stili (è campione e primatista del mondo nei 100 dorso e iridato nei 50 farfalla) ma vuole strabiliare nello stile libero, ha vinto, nella seconda giornata della World Cup a Berlino, la gara delle gare, i 100 stile libero, che sogna di poter disputare da protagonista a Parigi 2024.

Ha nuotato in 47.97, manifestando già una buona forma.

Ieri aveva graffiato il record italiano dei 200 dorso, stamattina si è qualificato per la finale sia dei 50 dorso che dei 100 stile. Ha rinunciato alla prima e nella seconda ha attaccato subito, passando primo alla virata, unico sotto i 23 secondi (22.83) e unico è rimasto sotto i 48. Il secondo, l’australiano Incerti, ha chiuso in 48.55, terzo (48.73) l’afroamericano Dylan Carter di Trinidad e Tobago.

L’altro azzurro impegnato nel meeting berlinese, Nicolò Martinenghi, si è classificato sesto in 27.14 in una finale che ha visto vincitore con il record della manifestazione la grande novità della rana, il cinese Qin Hayhang, che ai mondiali ha vinto tutte le tre distanze dello stile. Il cinese ha nuotato in 26.29: non è lontano il 25.95 mondiale di Adam Peaty. Il quale sta tornando alle gare proprio a Berlino dopo mesi di sosta per problemi di salute mentale. E’ salito sul podio per terzo, 26.98. Tra i due l’olandese Kamminga che ha battuto di appena un centesimo il fenomenale inglese che ha ripreso a nuotare mirando a Parigi 2024: le Olimpiadi francesi si annunciano uno stagno spaziale per i ranisti.