Nuoto, Ceccon continua a vincere in Coppa del Mondo: oro nei 100 dorso

L’anno olimpico non è ancora cominciato sul calendario normale, ma su quello sportivo sì. E il fantasista nuotatore Thomas Ceccon questo lo ha iniziato benissimo. Nelle gare di World Cup, tre giorni a Berlino, ha vinto con tempi di rilievo ieri l’altro i 200 dorso, ieri i 100 stile libero e oggi i 100 dorso, dei quali è primatista del mondo. 52.27 il tempo nella capitale tedesca; a Budapest vinse titolo mondiale e prese il primato con 51.60; passò ai 50 in 25.14, oggi 25.19.

Nuoto, Ceccon domina in Coppa del Mondo: l'azzurro vince i 100 stile libero

«Non credevo proprio di fare già dei crono così» ha detto il campione vicentino «ho solo un mese di allenamento». Ha aggiunto che le gare a Berlino sono state «bellissime». Ha strapazzato oggi il giappone Ryosuke Irie, 54.05. Ora Thomas è atteso da altri due weekend di “fuoco in acqua”: prima ad Atene e poi alla tappa conclusiva di Budapest.

Non è andata bene all’altro azzurro impegnato nel meeting: il tanista Nicolò Martinenghi non è riuscito a qualiicarsi per la finale dei 200 rana, comunque distanza non sua; ha perso l’ottavo posto d’ingresso per appena 15 centesimi.

Ma Parigi è ancora lontana e lì il target sono i 100 metri. La gara è stata vinta dal solito cinese Qin Hayhang, 2:07.05, che ha così triplicato il successo, prendendosi anche la distanza più lunga, dopo i 50 e i 100. Lo aveva già fatto ai mondiali di Fukuoka ed ai Giochi Asiatici di Hangzhou. Peaty, appena tornato alle gare, ha potuto constatare di persona cosa, e soprattutto chi, lo aspetta.

QUESTIONE DI STILE!! 🤩🔝



Un favoloso Thomas Ceccon continua a dettare legge in Coppa del Mondo!! 💪



A Berlino, dopo il successo nei 200 dorso, il nuotatore azzurro vince anche i 100 stile libero con il tempo di 47.97!! 🏊‍♂️



SPAZIALEEEEE 🚀#ItaliaTeam @FINOfficial_ #swimming pic.twitter.com/YZPfpBKs0y — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) October 8, 2023

Fortissima nei 100 stile la Haughey, ragazza di Hong Kong: ha vinto in 52.02, battendo le sorelle australiane Campbell e la svedese Sarah Sjoestroem, in una giornata che ha visto trionafe i grandi: la Meilutyte nei 50 rana, la Zang nei 100 farfalla, la Pallister negli 800 stile, Rapsys nei 200 stile e la McKeown nei 200 misti e nei 200 dorso.