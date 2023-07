Si è svolto il campionato nazionale Promogym della Federginnastica durante la kermesse “Ginnastica in festa” a Rimini. E' scesa in gara Maddalena Milone, un’atleta amputata, classe 1983, che ha accettato la proposta della professoressa Mariachiara Palermo di mettersi alla prova competendo in un circuito ufficiale e vestendo i colori della società No Limits di Secondigliano.

La professoressa Palermo aveva incontrato e scoperto le storie di tantissime persone che, nonostante la disabilità fisica, praticano con passione e disciplina lo sport dei loro sogni: Maddalena non è l’unico esempio in Italia.

Carmine, Giorgia, Francesca sono altre atlete che si cimentano in attività “sorelle” alla ginnastica artistica dimostrando che prima della disabilità c’è una persona.

La sperimentazione pratica, svolta in palestra e con una parte condotta a distanza, ha avuto come obiettivo quello di preparare esercizi regolamentari per gareggiare in Federazione: corpo libero, trampolino e parallele sono gli attrezzi su cui si sono cimentate Palermo e Milone.

Alle competizioni di Rimini, Maddalena si è confrontata con ginnaste “normodotate”, sia nel campionato individuale che in quello a squadra, riportando una storica vittoria all’individuale - campionessa nazionale 2023 per la Promogym categoria Open (over 18) - e ha contribuito a portare la sua squadra al sesto posto al campionato a squadre, insieme alle compagne Rosaria Cuozzo e Arianna Caldiero.

Il prossimo passo sarà costituire delle squadre in diversi Paesi che possano competere a livello locale, nazionale e finalmente internazionale. Il sogno? I Giochi di Los Angeles 2028.

Lo studio della professoressa Palermo è illustrato nel testo "Per una Ginnastica Paralimpica", edito da Nova Delphi con prefazione del professore Dino Sangiorgio, storico preparatore atletico dello sport napoletano. Il libro ha ottenuto il riconoscimento da parte del presidente del Coni Campania Sergio Roncelli e del presidente nazionale della Federginnastica Gherardo Tecchi.

La società No Limits opera nel quartiere Secondigliano ed è affiliata alla Federginnastica dal 1986, sotto la guida della presidente Mariateresa Amato. Ha gareggiato in Serie A con la squadra maschile dal 2002 al 2004 e porta avanti progetti sociali ed è attualmente impegnata nel progetto Gymcampus per Tutti con la Federginnastica

Nel dettaglio i 7 podi: Sara Bisesti, vicecampionessa nazionale LA Junior 3; Valeria Smiraglia, vicecampionessa Nazionale LA Junior 2; Valeria De Martino, campionessa nazionale LA Senior 2; Giada Passalacqua, vicecampionessa nazionale LC Junior 1; Edan Edward Mazara, dampione nazionale LB Junior 1 (Ginnastica artistica maschile); Maddalena Milone, ca0mpionessa nazionale Promogym (ragazza con un’amputazione transtibiale che per la prima volta nella storia della ginnastica artistica ha preso parte ad una competizione nazionale contro ginnaste “normodotate”); Arianna Caldiero, vicecampionessa nazionale Promogym

I coach Fabrizio Galderisi, Mariachiara Palermo, Daniela Capasso, Simone Siena e Bruna Martucci.

