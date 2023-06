Coppa Campioni giovanile a Padova. Brillano le stelle di Dercenno e Nacca

“I Campioni siamo Noi”, hanno diritto a cantarla anche la Società Ginnastica Salerno di Juliana Sulce e la Società Ginnastica Campania 2000 di Napoli presieduta da Aldo Castaldo. Alla Coppa Campioni Gold, della Federazione Ginnastica d’Italia svoltasi al Palaindor di Padova, Nunzia Dercenno, atleta senior della Ginnastica Salerno, è riuscita nella straordinaria impresa di aggiudicarsi il titolo individuale all around femminile con circa tre punti di vantaggio sulla seconda classificata, in un rango di ben cento ginnaste partecipanti. L’atleta granata ha distanziato ginnaste di valore internazionale fra le quali Desiree Carofiglio, protagonista della storica medaglia di bronzo conquistata dalla squadra azzurra ai Campionati del Mondo di Stoccarda nel 2019, alle spalle di USA e Russia. Nunzia, poi, ha confermato tutto il suo valore nelle finali di specialità, disputatesi il giorno successivo, conquistando ben tre medaglie d’argento, al volteggio, alle parallele asimmetriche e alla trave.

La Coppa Campioni Gold è una gara Gold di alta specializzazione per le categorie allievi, junior e senior che consente agli atleti/e di mettersi in luce per le convocazioni nelle squadre nazionali

In campo maschile il Campione è Emanuele Nacca, della Ginnastica Campania 2000. Il ginnasta junior, allenato e seguito nella palestra di via Canzanella a Fuorigrotta da Massimiliano Villapiano, Antonio Scardapane, Salvatore Galasso e Marco Castaldo, è il Campione 2023 in ben due specialità, il volteggio ed il corpo libero. Emanuele ha sconfitto i suoi avversari nelle due finali che hanno nella esplosività degli arti inferiori la loro peculiarità insieme alla perfetta padronanza delle evoluzioni in volo, cioè allo spiccato senso cinestetico. C’è da aggiungere che nelle finali maschili sono entrati anche Mattia Nicolao, sempre della Ginnastica Salerno e Giuseppe Chiarolanza della Ginnastica Napoli di Alessandra Di Giacomo.



Da ricordare, infine, le buone prestazioni offerte a Padova in campo maschile dal C.G.A. Stabia Castellammare di Angelo Radmilovic e, a seguire in ordine di classifica, quelle in campo femminile del C.A.G. Napoli di Monica Degli Uberti, del Cag Penisola Sorrentina di Rossana De Martino e della Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco.

«La Campania, oltre ad aver ampiamente dimostrato di saper organizzare competizioni ai massimi livelli, vedi Universiadi Ginnastica 2019, Campionati nazionali di squadra di Serie A, Final Six, Campionati Italiani Assoluti e Campionati Italiani di categoria nelle diverse sezioni, Artistica maschile, Artistica femminile, Ritmica e Aerobica, è una realtà sportiva quantitativa e qualitativa di vera eccellenza, credetemi, non è campanilismo - afferma il vicepresidente nazionale, Rosario Pitton - terza per numero di società alle spalle di Lombardia e Lazio, è anche promotrice di grandi eventi, basti ricordare i convegni culturali nazionali a Castel dell’Ovo, il Master di Ritmica tenuto da Emanuela Maccarani alla Partenope e le celebrazioni dei 150 anni della FGI alla Virtus Partenopea ed al Teatro Mediterraneo, che videro riuniti a Napoli il Consiglio Direttivo nazionale e la Consulta dei Presidenti regionali con piena soddisfazione di tutti i partecipanti; per tutti questi motivi penso che anche il Comitato Regionale Campania FGI possa cantare a pieno titolo “i Campioni siamo Noi” – ha proseguito il dirigente - molto indietro è la Campania, invece, nell’impiantistica sportiva sulla cui precarietà, con il Presidente federale, cav.

Gherardo Tecchi, ed il Presidente della Commissione federale Impianti, ing. Franco Mantero, d’intesa con il C.O.N.I., stiamo sviluppando una mappatura progettuale nazionale che coinvolge tutte le regioni, nessuna esclusa, per il vero salto di qualità, Amministrazioni locali permettendo". ha concluso il Vicepresidente federale.