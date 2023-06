«Sport per Napoli», il progetto educativo per i bambini della X Municipalità

Una grande festa dedicata ai bambini che dal mese di ottobre 2022 a maggio 2023 hanno partecipato alle attività del Centro di formazione fisico-sportivo nell’ambito del progetto «Sport per Napoli», promosso dall’associazione Napoli Europea sotto l’egida dell’Acsi. Un importante percorso educativo, motorio e sportivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, che si è svolto principalmente attraverso attività ludiche, proposte in chiave di gioco finalizzate ad insegnare, in particolare, il coordinamento, le posture corrette, l’equilibrio e nel complesso a migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’inclusione sociale, favorendo così il bambino nella sua crescita globale.

Sono stati organizzati anche un corso di ginnastica artistica e uno di avviamento alla pallavolo. Grazie a questa iniziativa alcune decine di bambini dai 3 ai 6 anni hanno potuto sperimentare i benefici dell’attività motoria, sia per quanto riguarda il benessere psico-fisico che la socializzazione.

Durante la festa, aperta anche alle famiglie, si sono svolti anche dei saggi durante i quali i bambini si sono cimentati in alcuni esercizi svolti durante l’anno.

«Lo sport è stato un grande assente durante il periodo della pandemia da Covid 19, -dice il presidente dell’associazione Napoli Europea, Eduardo Improta–, e gli adolescenti, dai più piccoli ai più grandi, ne hanno sofferto. Promuovere l’attività motoria per l’infanzia è parte integrante del processo di formazione della personalità dei bambini. Nel processo di crescita sana dei più piccoli è fondamentale l’importanza del gioco e del movimento. Promuovere attività ludico-motorie, infatti, è importante sotto ogni aspetto, da quello educativo a quello della salute, senza dimenticare la rilevanza che questo tipo di attività svolge dal punto di vista relazionale e di socializzazione».

All’evento ha partecipato, oltre al dirigente scolastico del 63esimo Circolo Didattico di Napoli, Annamaria Leo, il presidente del consiglio di Circolo, Marco Cirino Pomicino, anche l’assessore all’istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, e il presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni. L’associazione Napoli Europea ha deciso di donare alla scuola che ha ospitato l’attività sportiva all’interno della propria palestra scolastica un trittico di bandiere da posizionare all’interno dell’ufficio del dirigente scolastico.

Al fine di trasmettere ai giovanissimi un messaggio di alto profilo etico e sociale, per l’occasione, è stata invitata a partecipare con il proprio labaro l’ANCRI (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), che è intervenuta con i suoi rappresentanti, cavaliere Pasquale Esposito e cavaliere Gaetano Nannola.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di un attestato e di una medaglia ricordo a tutti i partecipanti.