Gevi Napoli, accelerata per il coach: ora si stringe per il croato Igor Milicic

Tra i tanti nomi fatti in questi giorni per il coach Gevi Napoli, da Banchi a De Raffaele, da Caja e Capobianco, ora spunta il nome di Igor Milicic, 47 anni, croato con cittadinanza polacca, ex ottimo giocatore con esperienza internazionale ma soprattutto coach che sta facendo una carriera in progresso. Dopo aver vinto scudetti al Prokom Sopot in Polonia, le ultime sue panchine sono il Besiktas, club turco di rango, e la nazionale polacca che ha portato a sorpresa al quarto posto a Eurobasket 2022 battendo la Slovenia nei quarti di finale. Il profilo è quello che aveva detto l'ad Dalla Salda: carriera europea, esperienza con le nazionali. E pronto per esplodere come tecnico top. Il club stringe per lui e la firma non sarebbe lontana.

