Avimecc Modica-Shedirpharma Sorrento 3-0, torna il mal di trasferta

La Shedirpharma Sorrento incappa nuovamente nel mal di trasferta che aveva caratterizzato buona parte degli incontri esterni del girone di andata di serie A3 di volley maschile e torna a mani vote anche da Modica unica trasferta siciliana di questa stagione. Stavolta però coach Racaniello può legittimamente recriminare per l’assenza di Piervito Disabato fermato dall’influenza che lo ha privato di un elemento che solitamente garantisce buone percentuali sia in ricezione che in attacco.

Senza Disabato le scelte di formazioni sono state quasi obbligate e Racaniello ha schierato la Shedirpharma con Bellucci in regia, Szabo opposto, Gozzo e Carcagni schiacciatori di banda, Pilotto e Garofolo centrali, Prosperi libero. La Avimecc Modica è scesa in campo con il consueto 6+1 composto da Putini/Spagnol, Chillemi/Capelli, Raso/Buzzi e Nastasi libero.

Nonostante l'handicap la Shedirpharma ha retto bene il campo per quasi tutta la durata del primo set, rimanendo sempre a strettissimo contatto con i padroni di casa, accarezzando anche la prospettiva di aggiudicarsi il punto restando al comando del set fino al 18-20 a proprio favore.

Nel finale di set la squadra di casa ha piazzato l’allungo decisivo aggiudicandosi il parziale con il punteggio di 25-23. Come spesso accaduto nelle passate trasferta la Shedirpharma Sorrento non è riuscita a invertire il momento negativo continuando a subire l’iniziativa dei padroni di casa anche in apertura di secondo set.

Quando il passivo si è fatto pesante, coach Racaniello ha richiamato in panchina Szabo e Bellucci e ha mandato in campo Grimaldi e Piedepalumbo con la speranza forse di preservare i due titolari per i set successivi. Modica ha approfittato ulteriormente della situazione favorevole aggiudicandosi il set 25-14.

Nel terzo set Sorrento si è ripresentata in campo con Bellucci e Szabo ma ha dovuto quasi immediatamente rinunciare al palleggiatore titolare che si è procurato una distorsione alla caviglia al secondo scambio del set. Poco dopo Racaniello decideva di togliere nuovamente anche Szabo. Con Piedepalumbo e Grimaldi riusciva a reggere il confronto con i padroni di casa fino al 12-13.

A questo punto coach Di Stefano decideva che era arrivato il momento di chiudere la pratica e chiedeva a Putini di compiere lo sforzo decisivo per portare a casa il set. Detto fatto, Modica riusciva nuovamente a distanziare Sorrento aggiudicandosi il parziale con il punteggio di 25-19. Per la Shedirpharma Sorrento questo significava incassare l’ennesima sconfitta esterna per 3-0. Domenica prossima la Shedirpharma Sorrento osserverà il proprio turno di riposo. Una circostanza che dovrebbe permettere, almeno si spera, di potersi ripresentare in campo con tutti gli effettivi a disposizione per l’incontro casalingo col la Rinascita Lagonegro calendarizzato per sabato 20 gennaio alle ore 20.