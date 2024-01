QuantWare Napoli-Smart System Fano, c'è il polacco Frankowski per la salvezza

Un anno fa dalla Polonia arrivava a travolgere il girone blu della serie A3 Credem girone Blu l’uragano Filip Frankowski, capace di infondere fiducia a tutto l’ambiente Napoli e trascinare la squadra all’insperata salvezza; in settimana, dopo la decisione di chiudere i rapporti con Petr Sulista, cui sono andati i ringraziamenti della società, dello staff tecnico e della squadra per il contributo portato in questi mesi, il diesse Comite e il diggì Matano hanno lavorato per tesserare a tempo di record e organizzare la logistica del trasferimento.



Lo schiacciatore polacco è già oggi a disposizione di mister Calabrese per il primo allenamento in vista del proibitivo, almeno sulla carta, match contro la Smart System Fano allenata da Paolo Tofoli, che da giocatore ha conquistato mondiale, europei e diversi scudetti. La squadra marchigiana veleggia in seconda posizione, mentre Napoli, dopo la vittoria nello scontro con la diretta concorrente per la salvezza Marcianise, è in scia alla zona centrale della classifica, cercherà in casa di farsi valere come in altre circostanze.



«Giocheremo contro un avversario di alto profilo una gara dall’alto coefficiente di difficoltà - le parole di Calabrese - Fano ha tutti giocatori in rosa di primissimo livello; tuttavia nei nostri ragazzi c’è già stata una svolta interna, l’hanno dimostrato vincendo in trasferta dopo che erano andati sotto 2-1, non era facile in uno scontro diretto. Nella squadra c’è il desiderio di fare bene davanti al proprio pubblico e anche la voglia di riscattare l’opaca prestazione offerta contro Sorrento nell’ultima gara casalinga; invito tutti a venire a sostenerci, perché il pubblico in casa può essere un fattore. Approfitto per salutare Petr Sulista, si è dimostrato un giocatore di prim’ordine, anche se poi le cose possono cambiare, gli faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera; speriamo che il sostituto in arrivo, Frankowski, possa fare altrettanto bene, dando un contributo sia in termini tecnici che caratteriali , che a volte quest’anno c’è mancato».

«La società ringrazia vivamente Petr Sulista per il contributo professionale offerto, a volte certe scelte si impongono, non sono semplici e sono anche umanamente dolorose- ha commentato il ds Corrado Comite - ad ogni modo una volta deciso, abbiamo fatto l’impossibile per riportare Filip Frankowski a Napoli, considerato il feeling con tutto l’ambiente che era stato capace di instaurare. Ora si entra nel vivo della stagione, a differenza dello scorso anno non siamo in una situazione disperata, ma abbiamo ancora tanti punti da conquistare se vogliamo centrare l’obiettivo salvezza».



L’appuntamento è, quindi, per domani al Palasiani alle 18.30, con diretta sul canale youtube della lega e differita lunedì sera sul canale 87 Napoflix del digitale terrestre.