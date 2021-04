Continua il momento d'oro dell'Italtennis che centra il terzo successo di un 2021 fantastico. Dopo Jannik Sinner Melbourne e Lorenzo Sonego a Cagliari, è il turno di Matteo Berrettini che trionfa a Belgrado, nel Serbia

Open, torneo Atp 250. Il tennista romano ha avuto la meglio in tre set su uno dei giiocatori più “caldi” della stagione, il russo Aslan Karatsev, che ieri in semifinale aveva eliminato il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il romano si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 dopo 2 ore e 30 minuti di battaglia. Per Berrettini, che aveva scelto di giocare a Belgrado e non a Barcellona proprio per avere la possibilità di giocare più match sulla terra rossa in un torneo sulla carta più agevole, si tratta del quarto titolo vinto in carriera. E, soprattutto, Matteo riceve indicazioni positive dal suo fisico, che sta recuperando la forma migliore dopo il problema muscolare agli addominali che lo ha tormentato negli ultimi mesi.

