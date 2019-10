Arriva il match verità per Domenico Mirko Valentino. L'ex campione mondiale dilettanti, dopo aver conquistato il titolo italiano dei superleggeri, venerdì 25 ottobre il salto in Europa. Tra Valentino edil titolo europeo c'è di mezzo l'italo belga Francesco Patera che quattro mesi fa sullo stesso ring dell'Allianz Club di Milano ha difeso il titolo battendo per ko tecnico l'inglese Paul Hyland Jnr . Per l'imbattuto pugile di Marcianise, guidato all'angolo dal maestro Raffaele Munno, questa sfida rappresenta il trampolino di lancio per provare a conquistare anche tra i professionisti i prestigiosi successi ottenuti da dilettante. Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA