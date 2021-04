Cadetti in pedana. Febbraio 2020-Aprile 2021. Finalmente la scherma campana torna protagonista. Dopo oltre un anno di stop forzato, imposto dall’emergenza sanitaria, nel prossimo fine settimana sarà il Palasport di Casagiove ad ospitare l’attesa ripresa dell’attività agonistica con la prova di qualificazione regionale al campionato italiano per gli under 17. L’evento, organizzato dalla Fis Campania, presieduta da Aldo Cuomo, si svolgerà a porte chiuse, in ottemperanza del rigido protocollo federale, che prevede la creazione di una «bolla» per atleti, tecnici e arbitri (che dovranno necessariamente sottoporsi al tampone non oltre le 48 ore dall’inizio della competizione), e una serie di prescrizioni dalla fase del riscaldamento alla premiazione finale.

«Sarà una manifestazione molto impegnativa, resa tale dal rigido protocollo anti-Covid, previsto dalla Federazione, che siamo chiamati a rispettare», spiega alla vigilia Cuomo. «Incrociamo le dita. Con l'aiuto della Federazione italiana scherma, del vicepresidente regionale Vincenzo Agata, del gruppo schermistico arbitrale e dei consiglieri campani ci stiamo avvicinando all'evento pronti e certi di aver fatto tutto il possibile per la buona riuscita, e in sicurezza, della kermesse», auspica fiducioso Cuomo.

Stimata la partecipazione di ben 140 atleti, anche alla prima esperienza, tra entusiasmo e voglia di staccare i pass per la fase nazionale. «I genitori affideranno i loro ragazzi ai tecnici e seguiranno la gara esclusivamente sui social e sul sistema informatico «4Fence», messo a disposizione dal comitato regionale campano. Ringrazio il sindaco e il gestore per la disponibilità», conclude il presidente Cuomo (nella foto di Augusto Bizzi).

Due giorni in pedana. Sabato 17 aprile si parte con la spada femminile e il fioretto maschile, seguirà la sciabola femminile nel primo pomeriggio. Domenica 18, invece, sarà dedicata alla spada maschile e al fioretto femminile, con la chiusura riservata alla sciabola maschile. Punto di riferimento della scherma campana, il Palazzetto dello Sport di Casagiove location delle prove di qualificazione regionale per tutte le categorie, dagli under 14 agli Assoluti.