«Noi siamo quello che mangiamo», asseriva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. E ancora «mens sana in corpore sano», sosteneva Giovenale nelle Satire. Dopo l’accordo siglato con la Neapolis Marathon e quello imminente con la Capri-Napoli, ecco profilarsi all’orizzonte un nuovo partenariato. Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania, firmeranno un protocollo d’intesa per promuovere e diffondere fra i giovani un corretto stile di vita, basato sulla corretta alimentazione, incentrata sulla dieta mediterranea, abbinata alla attività motoria e sportiva.

Riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, il concetto di dieta mediterranea è stato introdotto e studiato dal fisiologo statunitense Ancel Keys, tanto caro all’antropologo Marino Niola («Andare per i luoghi della Dieta Mediterranea») e ad Elisabetta Moro (autrice de «La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita»), che si trasferì a Pioppi.

Martedì 8 febbraio (ore 11.30) in via Alessandro Longo 46 la firma che avvia il percorso comune tra Coldiretti e Coni Campania, vista l’importanza della funzione e dell’impatto sociale della attività sportiva, propedeutica all'equilibrio psicofisico, e della sana alimentazione, soprattutto nei confronti dei giovani. Partnership dunque strategica, che guarda ampi orizzonti e con un impatto positivo anche sul versante sanitario. Da qui azioni comuni finalizzate a prevenire l’insorgenza di patologie e fattori di rischio, nonché a scongiurare la sedentarietà anche in ambito scolastico.

Si tratta di un minuzioso lavoro sinergico, che interesserà le Federazioni sportive, coinvolgerà le discipline sportive associate, gli Enti di promozione e le Associazioni benemerite, le aziende agricole, le cooperative e le organizzazioni di produttori.

Adeguata idratazione quotidiana, apporto giornaliero di frutta e verdura, limitazione dei grassi, moderato consumo di sale e zuccheri, escludendo il fumo e riducendo drasticamente gli alcolici, in combinato disposto con una costante pratica sportiva le premesse per vivere bene e a lungo.