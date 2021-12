Sarà il sorteggio a decretare chi, tra Napoli femminile, Chievo Verona ed Empoli, accederà ai quarti di Coppa Italia. Capitan Paola Di Marino e compagne chiudono con un sorriso il 2021 calcistico. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola finisce 1-1 tra le azzurre e le toscane con le reti di Arianna Acuti (36’), ex di turno, e di Norma Cinotti (41’).

Novità assoluta in panchina. Pasquale Illiano, tecnico della Primavera, guida le napoletane, vista l'indisponibilità di Roberto Castorina e la positività al Covid-19 di Giulia Domenichetti. Buona la prima per l’allenatore partenopeo, che regala una gioia al presidente Lello Carlino.

Assenze internazionali. Out Deppy Chatzinikolau e la statunitense Emily Garnier, altra ex dell’incontro. Illiano predilige un 4-3-3 elastico. Parte all’attacco il Napoli con i due tentativi della bulgara Evdokija Popadinova, che ingaggia un duello con il portiere Gloria Ciccioli, e il tentativo della spagnola Sara Tui. Si fa perdonare Yolanda Aguirre su Cinotti.

Il lancio perfetto di Emma Severini consente alla bionda Acuti di fissare il vantaggio. Preciso il diagonale del numero 17 a superare Ciccioli. La calciatrice di Massa Marittima esulta abbracciando le sue colleghe: prima Tui e poi l’argentina Soledad Jaimes. La compagine di Fabio Ulderici non sta a guardare e sfrutta le incertezze della retroguardia azzurra: pareggio agguantato dopo 5 minuti con Cinotti. Segue il provvidenziale salvataggio della procidana Di Marino sull’olandese Anna Knol a scongiurare conseguenze peggiori.

Nella ripresa in luce l’attaccante Jaimes. La sudamericana prova a sorprendere Ciccioli, che però respinge la conclusione del numero 99. Sempre Soledad imbecca Sofia Colombo all’80’: la centrocampista bergamasca non concretizza il possibile 2-1. E anche il colpo di testa di Paola Di Marino non è assecondato dalla fortuna. Ci mette una pezza nel finale il terzino Elisabetta Oliviero (ex Napoli, protagonista della salvezza nello scorso campionato insieme ad Isotta Nocchi) su Popadinova. Si attende soltanto l’esito del sorteggio, nella speranza di non incorrere in quello pasticciato della Champions League. E che la dea bendata possa assistere le azzurre.