Genoa-Napoli femminile, lo sprint delle azzurre per la promozione

Tranquillità. E’ cambiato qualcosa nello spogliatoio e nell’ambiente. Il passaggio di consegne dal transalpino Dimitri Lipoff all’italico (e nostrano) Biagio Seno rappresenta, forse, il punto di svolta della stagione per capitan Paola Di Marino e compagne. Partenopee in piena corsa promozione, con il secondo posto ritrovato in classifica.

Domenica mattina in campo. Domani Genoa-Napoli femminile (ore 11.30) non è soltanto la 25esima giornata di B, ma un turno utile per dare continuità di risultati e prestazioni. Un tentativo, ennesimo, di mettere pressione alla Lazio capolista.

«Il Genoa si è rinforzato e lo ha dimostrato diverse volte. Dobbiamo essere super determinate e vincere anche questa partita come se fosse una finale», spiega alla vigilia Valentina Puglisi. «Abbiamo ripreso nelle nostre mani il nostro destino. Ci siamo avvicinate al primo posto, siamo divise soltanto da due punti. Questo non ci deve far sottovalutare l’impegno in Liguria», osserva il numero 6.

Mancheranno Lucia Strisciuglio, ferma ai box, e Serena Landa, out per un problema alla schiena. «Le nostre qualità tecniche non sono mai state messe in dubbio. Siamo consapevoli di essere fortissime e di saper soffrire quando occorre», ribadisce la calciatrice classe 2000.

«Siamo tutte importanti. Staff e società sono utili al raggiungimento del traguardo finale. Con il lavoro si conquistano sempre gli obiettivi, a prescindere da quanti intoppi e problemi ci siano durante il percorso», conclude la giocatrice di Torino.