Pomigliano, esonerato Sanchez: ecco il ritorno di Romaniello

Dietrofront. A sei giornate dal termine e con cinque turni ancora da disputare, il club presieduto da Raffaele Pipola silura Carlo Sanchez e richiama in panchina Nicola Romaniello, esonerato nella prima settimana di ottobre 2022.

«La società comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro che legava il tecnico Carlo Sanchez al Pomigliano Calcio Femminile». E’ quanto si legge nella nota stampa diramata dal team granata. «Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto», prosegue così il comunicato.

Dopo la sconfitta maturata a Palma Campania con il Como (1-3) e il sorpasso delle lombarde in griglia, il Pomigliano ha deciso di imprimere una sterzata e dare un chiaro segnale. Incarico affidato nuovamente all’allenatore classe 1974, che aveva iniziato la sua avventura nell'agosto scorso.

Per capitan Martina Fusini e compagne si prospettano due trasferte consecutive: sabato 23 aprile in Liguria contro la Sampdoria, fanalino di coda della serie A (12), la settimana successiva il lunch match in Emilia con il Parma, penultimo in classifica (14). Poi in casa con il Sassuolo (13 maggio), in Lombardia con il Como (20 maggio), ultima tra le mura amiche con le blucerchiate (27 maggio).

L’ultima retrocede direttamente in B, mentre la penultima disputerà lo spareggio con la seconda classificata in cadetteria.